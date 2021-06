Calo verticale del 68% del turismo in Sicilia: la crisi continua

Da 2 miliardi a 600 milioni con un calo del 68%. E’ la cifra cruda che dà la dimensione del crollo del turismo in Sicilia per effetto della pandemia. Dal 2019 al 2020 ha perso un miliardo e mezzo di introiti nel settore turismo. Lo certifica Bankitalia nel rapporto annuale i cui numeri dicono di un disastro che ha colpito il settore più ricco dell’economia siciliana, soprattutto a causa dell’arrivo degli stranieri ed in particolare delle nazionalità del Nord Europa che hanno redditi più alti della media. Britannici e scandinavi sono stati alla larga della Sicilia, loro malgrado, ed i risultati si vedono. Se si guarda, poi, solo al primo trimestre 2020, nel 2019 gli operatori incassarono dagli stranieri 172 milioni, nel 2020 poco meno, 100 milioni (il “lockdown” era cominciato da poco), ma quest’anno da gennaio a marzo 26 milioni, cioè un quarto dello stesso periodo dell’anno precedente. Riguardo al numero di arrivi dall’estero, nel 2019 erano stati 4milioni e 578mila, nel 2020 1milione 152mila (- 74,8%). il crollo delle presenze straniere è ben evidenziato con questi dati: 464mila nel 2019, 249mila nel 2020 e 23mila quest’anno. Potrebbe sembrare spropositato il rapporto fra numero di turisti (23mila) e la loro spesa (26 milioni), ma non lo è più se si guarda ai pernottamenti: si è trattato, infatti, di vacanze lunghe in media 32 giorni ciascuna. Cioè, villeggiature possibilmente in residenze di lusso. In dettaglio, nel primo trimestre di quest’anno le notti sono state in totale 742mila. Ciò significa, quindi, che questo comunque insperato flusso di stranieri non ha soggiornato, in buona parte, negli alberghi. Complessivamente, i pernottamenti erano stati 24 milioni nel 2019, 8,8 milioni nel 2020 (-63,1%); nel primo trimestre, 2,2 milioni nel 2019, 1,4 milioni lo scorso anno e 742mila quest’anno. La ripresa è affidata a questa estate quando, è chiaro, non tutto sarà recuperabile ma per la quale si attendono segnali vivaci di ripresa almeno per le prenotazioni di luglio ed agosto. Il turismo siciliano, tuttavia, deve fare i conti con la carenza di personale. Mancano camerieri, cuochi, addetti alle pulizie, assistenti d’albergo. I giovani preferiscono il più sicuro reddito di cittadinanza e i più motivati rifiutano compensi troppo bassi e chiedono, giustamente, contratti in regola. Ben lontani dalle 700-800 euro al mese per 12 ore di lavoro, che è la media che i sindacati registrano nei vari comparti turistici.