Fine obbligo della mascherina all’aperto tra il 5 e il 12 luglio

Gli esperti si riuniranno la prossima settimana per un primo incontro verso un pronunciamento univoco sulla fine dell’obbligo di utilizzo della mascherina, per il momento solo negli spazi all’aperto, a meno che non ci si trovi in una situazione in cui è impossibile garantire il distanziamento. Ci sono alcune date possibili: da inizio luglio, forse il 5, o comunque non più tardi del 12. L’ipotesi sarebbe quella di accelerare i tempi della decisione, ma resta anche molta cautela a causa della diffusione delle varianti, su cui ci saranno più certezze solo nelle prossime settimane. Sembra però certo che si potrà stare senza mascherina solo nei luoghi all’aperto e dove non ci sono rischi di assembramento perché, altrimenti, andrà sicuramente indossata.