Sicilia in bianco, ma preoccupano variante Delta e vaccini

Sicilia in bianco da lunedì, ma occorre usare prudenza anche a causa della variante Delta, dopo il caso della ragazza della provincia di Agrigento tornata di recente dall’Inghilterra e per via dei 10 migranti positivi arrivanti a Lampedusa dal Bangladesh. Altri patemi arrivano dal fronte vaccini perchè oltre il 50% della popolazione vaccinabile non ha ancora ricevuto la prima dose, mentre solo il 24% ha completato tutto il ciclo. Anche se ormai è costante il ritmo di almeno 40.000 somministrazioni al giorno, le prime dosi effettuate con AstraZeneca sugli over 60 senza fragilità sono pochissime.