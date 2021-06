Nuovo ciclo di prove dei circa 70.000 candidati nelle Regioni

Parte martedì 22 il nuovo ciclo di prove dei circa 70.000 candidati che avevano presentato domanda per la selezione finalizzata all’assunzione di 2.800 tecnici a tempo determinato nelle Regioni del Mezzogiorno e per i quali era stata già effettuata la valutazione dei titoli. L’ampliamento della platea si è reso necessario per la ridotta partecipazione ai test degli 8.582 candidati ammessi alla prima tornata di prove, fatto che rischiava di non consentire il pieno raggiungimento delle 2.800 posizioni da ricoprire. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 22, 23, 24, 25, 28 e 29 giugno nelle sedi individuate: in Sicilia, al Centro commerciale Fiera del Sud, Viale Epipoli 250 a Siracusa, e alle Ciminiere, in Viale Africa 12 a Catania. Ogni candidato è convocato in base alla provincia di residenza. La prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla di 40 quesiti – specifici per ognuno dei cinque profili (esperto amministrativo-giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico), da svolgere in 60 minuti. Ciascun candidato riceverà, per posta elettronica ordinaria, una lettera di partecipazione recante le informazioni utili per la convocazione, nonché un QRCODE indispensabile per l’accesso alla prova. Tale lettera sarà inviata a ciascun candidato qualche giorno prima della data in cui è convocato, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda. Tutti i candidati devono presentarsi puntualmente all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento; copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale; ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda; autodichiarazione covid; test antigenico rapido o molecolare negativo 48 ore prima.