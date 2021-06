Sicilia seconda in Italia per nuovi contagi: sono giorni decisivi

Sono 284 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime ore su 13.803 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2,1%. L’Isola è seconda in Italia per nuovi contagi, alle spalle della Lombardia e davanti alla Campania. Giovedì scorso i nuovi casi erano stati 254 e con un tasso del 2,2%. 3 i decessi odierni mentre i guariti sono 242. L’incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti (parametro decisivo per l’ingresso in zona bianca) è a quota 40. Ancora in miglioramento la situazione ospedaliera: sono 362 i ricoverati in regime ordinario (-3 rispetto a mercoledì) e 38 quelli in terapia intensiva (-1) con un solo ingresso nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: Catania 118, Palermo 73, Agrigento 29, Siracusa 26, Caltanissetta 15, Messina 13, Trapani 6, Enna 3 e Ragusa 1. Gli attuali positivi sono 7.361, di cui 6.961 in isolamento domiciliare.