Attesa per la prossima settimana la pubblicazione del bando per 1.024 posti nei centri per l’impiego della Regione. La notizia è stata diffusa dall’assessore al lavoro Scavone che ha sbloccato il concorso dopo 2 anni di rinvii. Non ancora confermate le modalità di svolgimento, ma è probabile la previsione di una prova preselettiva per avere una sorta di scrematura dei partecipanti, dato che sono attese tra le centomila e le duecentomila domande di partecipazione.

I centri per l’impiego, ossia gli ex uffici di collocamento, svolgono varie funzioni amministrative tra le quali ad esempio le pratiche per ottenere il reddito di cittadinanza da pochi anni istituito.

Per accedere alla categoria D, 648 posti per Specialisti del mercato del lavoro, sarà necessario il titolo di laurea. Per la categoria C, 487 posti per Assistenti al mercato del lavoro, invece, basterà il diploma. A fare la differenza, saranno i titoli professionali e di servizio, che verranno svelati solo al momento della pubblicazione del bando. Proprio quest’ultima previsione potrebbe agevolare i cosiddetti navigator, centinaia di giovani assunti da Anpal per portare avanti le pratiche inerenti il reddito di cittadinanza ed in scadenza il prossimo mese di dicembre.

Successivamente alla preselezione per titoli, il superamento del concorso si baserà su due prove: una scritta ed una orale. La scritta potrebbe essere composta da quiz a risposta multipla sulle materie indicate nel bando. Per accedere all’orale, bisognerà superare una certa soglia di sbarramento. Il concorso dovrebbe concludersi, salvo rinvii, entro la fine del 2021.