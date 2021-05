Un volo Roma Palermo con Alitalia costa quasi 1.000 euro: Musumeci e Armao non ci stanno

In certo casi può costare davvero caro volare da Roma a Palermo, come reso noto dall’assessore regionale Gaetano Armao: “Mi è arrivato un messaggio da un amico – ha detto – che voleva venire in Sicilia dal 29 al 31 maggio, ma per 2 biglietti aerei da Roma a Palermo Alitalia chiedeva 993,62 euro. Se si arriva a spendere quasi 1.000 euro per venire in Sicilia dopo un anno e mezzo di pandemia covid – aggiunge Armao – tutto quello che stiamo facendo per risollevare l’economia e il turismo è inutile”.

“Sul riconoscimento della continuità territoriale per la Sicilia, l’ex ministro De Micheli non mi ha mai risposto – ha aggiunto il governatore della Sicilia Nello Musumeci – e quindi ho posto il tema al ministro Giovannini. Questo tipo di attività l’Ue non la riconosce se non con una quota a carico della Regione. Non credo che ci sia la piena volontà da parte di Roma e Bruxelles, noi non ci arrendiamo. Un accordo è possibile, è la risposta, se il numero dei passeggeri è assai contenuto: noi dovremmo applicarlo ai siciliani, 5 milioni di persona. Vi assicuro che non appena sarà formalmente aperto il tavolo tecnico col ministero dei Trasporti, uno dei 3 temi – conclude Musumeci sarà quello delle tariffe sociali almeno legato ai siciliani anche se sarebbe utile applicarlo anche ai turisti”.