Nuovo assessore positivo: si era vaccinato a dicembre

C’è un secondo assessore positivo al covid nella giunta Musumeci. È Antonio Scavone, etneo, che ha la delega al Lavoro. E il suo caso sta mettendo una grande agitazione nel governo visto che era stato vaccinato a dicembre. Il primo a essere risultato positivo al covid era stato, lunedì scorso, l’assessore all’Agricoltura Tony Scilla.

Scavone è del tutto asintomatico e si è subito messo in quarantena. Ma il suo caso ha aumentato la preoccupazione fra i colleghi di giunta. E non solo fra loro. L’assessore era stato fra i primi ad essere vaccinato a fine dicembre 2020. E dunque a distanza di meno di 5 mesi ha contratto il virus, seppur in forma lieve.