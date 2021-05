“Guerra al pezzotto”: blackout per ricezione illegale pay tv

La “Guerra al pezzotto” arriva anche in Sicilia. Una vasta operazione con l’impiego di 200 specialisti della Polizia Postale è scattata a Catania dove sono scattate 6 perquisizioni, Messina con 5 perquisizioni, una a Palermo, Agrigento e Siracusa ed inoltre a Reggio Calabria, Bari, Napoli, Ancona, Roma, Cagliari, Milano, Firenze, Venezia. L’operazione ha consentito di smantellare la complessa infrastruttura criminale sia sotto il profilo organizzativo che tecnologico per smantellare le Ip Tv illegali. E’ emerso che sono circa un milione e mezzo gli utilizzatori, che pagano dai 10 ai 15 euro al mese per un giro di affari di 15 milioni mensili.

Ed al contempo ha determinato un ben superiore mancato introito per i fornitori di servizi televisivi a pagamento. La procura distrettuale di Catania ha coordinato approfondite indagini, durate diversi mesi ed aveva segnalato l’esistenza di una complessa infrastruttura tecnologica operante a livello nazionale e responsabile della diffusione via Internet, attraverso numerosi siti, del segnale illegalmente captato di numerose piattaforme di contenuti televisivi a pagamento (Sky, Dazn, Mediaset, Netflix).

Sono 45 gli indagati per associazione a delinquere finalizzato alla commissione dei delitti di accesso abusivo a sistema informatico protetto da misure di sicurezza, di frode informatica aggravata dall’ingente danno arrecato e di abusiva riproduzione e diffusione a mezzo Internet di opere protette dal diritto di autore e opere dell’ingegno. Una importante centrale è stata individuata a Messina, la sua disattivazione e il sequestro ha fatto rilevare che essa gestiva circa l’80% del flusso illegale Iptv in Italia.

L’associazione per delinquere si sarebbe basata su uno schema piramidale e vede il sinergico operare di diversi soggetti i quali, pur non essendo personalmente noti gli uni agli altri, si legano stabilmente per costruire i vari tasselli della struttura illecita. In tale modo, i contenuti protetti da copyright vengono, dapprima acquistati lecitamente, come segnale digitale, dai vertici dell’organizzazione e, successivamente, attraverso la predisposizione di una complessa infrastruttura tecnica ed organizzativa, vengono trasformati in dati informatici e convogliati in flussi audio/video, trasmessi attraverso una fitta intelaiatura criminale ad una rete capillare di rivenditori ed utenti finali, dotati di connessione internet domestica ed apparecchiature idonee alla ricezione ed in particolare il cosiddetto “pezzotto”.