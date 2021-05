La Sicilia ha il maggior numero di candidati ai concorsi per la Pubblica Amministrazione. Sono infatti 1.746 i candidati aspiranti ad un posto con una percentuale del 23,5 per cento rispetto agli 8.582 candidati in tutta Italia che sono stati selezionati tra gli 81.150 (55,2% donne) che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative già fatte. In Sicilia il totale delle domande presentate sono state 20.381, successivamente scremate. La stagione dei concorsi che segna la prima rivoluzione post-pandemia entra dunque nel vivo. L’attesa prova per l’assunzione rapida di 2.800 profili tecnici qualificati a tempo determinato nelle amministrazioni delle regioni meridionali si terrà dal 9 all’11 giugno. Prevede un’unica prova scritta digitale rispettando le modalità semplificate “fast track”.

Sono previste due sessioni giornaliere nelle cinque sedi decentrate individuate in Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia, ha spiegato un comunicato della Funzione pubblica che, sotto la direzione di Renato Brunetta, punta molto su questi cambiamenti e a chiudere questa prima selezione in 100 giorni con le graduatorie finali. Con il Concorso-Sud parte la stagione dei maxiconcorsi per l’assunzione nella P.a.: partirà anche, tra gli altri, il concorso dell’Agenzia delle Dogane per 2.500 assunzioni. Per i 2.800 profili del Concorso Sud i giovani sotto i 30 anni sono il 28,8%, ma c’è una larga fascia di persone tra i 30 e i 40 anni (il 44,2% oltre 35.800 persone) e tra i 40 e i 50 (il 21,2%, oltre 17.200 persone.