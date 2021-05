Variante indiana covid riscontrata a un marittimo a Palermo

Primo caso di variante indiana a Palermo. La variante è stata riscontrata ad un marittimo dell’India arrivato nel capoluogo con una nave da crociera. L’uomo è asintomatico e sta bene. All’arrivo a Palermo è stato ricoverato al covid hotel San Paolo. Attualmente sono 26 invece i casi di mutazione brasiliana del virus accertati. E sempre più casi di variante indiana vengono scoperti in Italia: gli ultimi 2, in ordine di tempo, martedì scorso in Puglia.