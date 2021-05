Sicilia penultima tra le regioni per numero di dosi somministrate. Finora è stato iniettato il 77,6% delle dosi contro una media nazionale del 84,4%. Fa peggio solo la Calabria, ma è una magra consolazione. Nonostante l’accelerazione degli gli ultimi giorni resta in frigo una dose su 4, soprattutto di Astrazeneca, ed è proprio per questo motivo che il Presidente della Regione Nello Musumeci ha deciso di procedere da subito alla vaccinazione degli over 50 e dei residenti delle isole minori.