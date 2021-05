Al via in Sicilia le vaccinazioni anti covid anche per i 50enni: le prenotazioni scattano da mercoledì. Saranno sottoposti a vaccino anche i residenti, dai 18 anni in su, delle isole di Lampedusa e Linosa. In Sicilia è stato finora immunizzato oltre il 10% della popolazione, che ha già ricevuto sia la prima che la seconda dose.