Inizio maggio nuvoloso e con temperature in calo in Sicilia

Nei primi giorni di maggio l’anticiclone si espanderà dall’Europa sudoccidentale verso quella centrale. È quanto sostengono i meteorologi di 3Bmeteo. Un po’ di instabilità è prevista con la risalita di un corpo nuvoloso dal basso Mediterraneo verso nordest. Maltempo in Sardegna e Sicilia con piogge e rovesci in particolare nell’area centro occidentale. Nella zona orientale sono previste deboli piogge. Dappertutto invece temperature in leggero calo.