La low cost irlandese Ryanair punta su Catania: garantirà 200 voli a settimana da Fontanarossa

Ryanair punta su Catania: opererà 200 voli a settimana da Fontanarossa ed istituisce collegamenti con Napoli ed Alghero in ambito nazionale, Sofia e Varsavia quali destinazioni dell’Europa dell’Est. Il programma estivo della low cost irlandese prevede in tutto 29 rotte a conferma che la compagnia crede nella ripresa del turismo in Sicilia e sull’allentamento delle restrizioni anti covid. Nel dettaglio il piano prevede 4 nuove rotte per Napoli (operative tre volte a settimana da aprile), Alghero, Sofia e Varsavia (tutti operativi due volte a settimana da luglio). In più l’aumento dei voli verso destinazioni come Venezia (16 voli in partenza a settimana), Milano Malpensa (28 voli in partenza a settimana), Roma Fiumicino (42 voli in partenza a settimana) e Bologna (21 voli in partenza a settimana). Confermati anche i collegamenti con destinazioni turistiche come Rodi, Malta, Vienna e Madrid, nonché collegamenti domestici con Roma e Torino.