Vaccino anti covid: Sicilia penultima in graduatoria per inoculazione a over 80

Sicilia penultima nella graduatoria per quanto riguarda la inoculazione degli over 80. La percentuale si attesta appena al 57,48% e peggio della Sicilia fa la Calabria attualmente al 56,39%. Per quanto riguarda la fascia 70-79, la Sicilia è anche qui sotto la media nazionale in compagnia di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta. Più alti i numeri delle Rsa, dove con entrambe le dosi è stato vaccinato il 78,58% dei 365.914 residenti nelle strutture, e del personale sanitario, con il 78,44% che ha avuto anche il richiamo.

In quest’ultima categoria ci sono ancora 134.674 persone che non hanno avuto neanche la prima dose e di queste 18.530 sono in Sicilia. Da venerdì negli hub siciliani sono cominciate gli “open week end lanciati dalla Regione per consentire alla popolazione tra i 60 e i 79 anni che non presenta fragilità di potersi vaccinare senza prenotazione con le dosi di AstraZeneca anche se, rispetto alla stessa iniziativa della scorsa settimana, c’è stata una flessione delle presenze, facendo forse tornare il timore a la paura per il siero anglo-svedese. Lepresenze fanno registare un certo calo visto che nella giornata di venerdì, in totale, nei tre Hub e nei Centri dei Distretti, sono state somministrate 2494 dosi: 1980 prime dosi e 514 richiami. Sono adesso in totale 87.271 i vaccini somministrati in provincia dall’inizio della campagna vaccinale: 60248 prime dosi e 27023 richiami.