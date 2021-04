Da lunedì tutti a scuola, dall’infanzia alla terza media in presenza. Una deroga per le superiori

Da lunedì tutti a scuola, dall’infanzia alla terza media. Le classi saranno al completo e si lavorerà con didattica in presenza. Per le superiori viene introdotta, invece, una deroga rispetto a quanto stabilito dal governo nazionale. I presidi delle scuole superiori siciliane hanno una settimana di tempo in più per adeguarsi alle nuove percentuali di studenti in presenza che il governo ha deciso e che prevedono dal 70 al 100% nelle zone gialle e arancioni, dal 50 al 75 nelle zone rosse. Una circolare firmata dall’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla indica la data del 3 maggio per adeguarsi alla nuova organizzazione. I presidi avranno quindi 7 giorni in più per organizzare aule e trasporti in collaborazione con le autorità locali.

La circolare dell’assessore all’Istruzione, Roberto Lagalla, parla chiaro: “Fino al 30 aprile sarà consentito agli istituti superiori di secondo grado di continuare a operare, anche in zona gialla e arancione, con percentuali di utenza inferiori a quelle aggiornate dal provvedimento nazionale, sia pure mai al di sotto del 50 per cento. Pertanto, il raggiungimento del previsto range dal 70 al 100% potrà essere avviato a decorrere dal 3 maggio dove non già in essere”.

Ma i presidi, di fronte a particolari esigenze, potranno chiedere all’assessorato regionale di andare anche oltre la data del 3 maggio. “Se per motivate e documentate ragioni di forza maggiore – si legge ancora nella circolare – si rendesse necessario, presso uno o più istituti, estendere il termine, i dirigenti scolastici interessati dovranno avanzare giustificata richiesta di autorizzazione all’assessorato”.

In ogni caso, l’assessore precisa che in zona rossa “allorché sussistano rilevanti rischi sanitari derivanti da critico e straordinario innalzamento della curva epidemiologica, permane in capo al presidente della Regione e ai sindaci la potestà di disporre, con propria ordinanza, la sospensione (generalizzata o limitata per istituti scolastici o per diversi ordini e gradi) delle attività didattiche in presenza”.