In calo i prezzi delle case in Sicilia a causa della pandemia covid

La pandemia covid non risparmia nemmeno il settore immobiliare. Dopo un anno di crisi, infatti, i prezzi delle abitazioni usate sono diminuiti in Sicilia dell’1,6%, secondo l’ultimo indice dei prezzi pubblicato da idealista, per un valore pari a 1.043 euro al metro quadrato. Il dato regionale si presenta in leggera controtendenza rispetto al dato nazionale, che segna un incremento dei valori dell’1,1% negli ultimi 12 mesi, mostrando una tenuta dei prezzi di vendita nonostante l’anno della pandemia.

Tra le province siciliane, i prezzi risultano in crescita a Enna (4,1%), Siracusa (2,1%) e Messina (0,7%), mentre Agrigento è l’unica provincia a mantenere invariati i valori di vendita. Dal lato opposto le province che vedono diminuire i prezzi sono Trapani (-0,9%), Palermo (-2,8%), Catania (-3,2%) e Caltanissetta (-4%).

Nella provincia di Ragusa nello stesso periodo si assiste ad un calo del 3,1%. All’interno della provincia le maggiori flessioni si registrano a Pozzallo (-17%) e a Modica (-6%), mentre risultati in controtendenza si registrano a Chiaramonte Gulfi (+8%) e a Ispica (+4%).

È Messina a guidare la classifica delle province con prezzi delle case più elevati (1.192 euro/m2) davanti a Palermo (1.162 euro/m) e Catania (1.121 euro/m2), seguite da Trapani (988 euro/m2), Siracusa (976 euro/m2) e Ragusa (892 euro/m2), mentre le province più economiche in cui acquistare casa sono Enna (832 euro/m), Agrigento (828 euro/m2) e Caltanissetta (703 euro/m2).Risultano invece in crescita dell’8,4% gli affitti rispetto a marzo 2020, in particolare a Siracusa (+10%), Palermo (+9%) e Catania (+8,9%). Risultano, invece, stabili, nella provincia di Ragusa.