Circa 4.000 imprese a rischio usura in Sicilia per il covid

Sono circa 4.000 le imprese a rischio usura nell’intera Sicilia. E’ quanto emerge dai dati diffusi martedì mattina a Roma dal direttore dell’Ufficio studi Confcommercio Mariano Bella, nel presentare un’analisi sugli effetti dell’usura al tempo del covid per le imprese e la percezione che le stesse imprese hanno del fenomeno. “Rispetto al 2019 – è stato spiegato da Bella – è più che raddoppiata la quota di imprenditori che ritiene aumentato il problema (27% contro il 12,7%)”.

L’impatto del covid sull’economia e sulle imprese è stato devastante. I numeri sono impietosi e certificano una situazione disperata, anche in Sicilia, per migliaia di lavoratori e imprese. Confcommercio nel corso di quest’anno ha fotografato più volte lo scenario “apocalittico” che si è venuto a creare, chiedendo a gran voce sostegni e ristori più adeguati per il settore dei servizi (commercio, turismo, ristorazione, trasporti), che più di ogni altro ha pagato dazio all’emergenza. Tra le cause principali di questa devastazione economica ci sono certamente la perdita quasi totale di fatturato e la conseguente crisi di liquidità a cui poi si devono aggiungere le complicanze burocratiche che già in tempi normali affossano l’attività economica ma che in una situazione così eccezionale hanno dato il colpo di grazia. Quindi uno scenario desolante al quale purtroppo bisogna aggiungere un altro elemento, anch’esso purtroppo storicamente presente nella vita di chi fa impresa, ma che nell’ultimo anno è emerso con ancora più forza: l’usura.

Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha ringraziato il ministro dell’interno Luciana Lamorgese per la sua presenza “fisica”, ribadendo l’impegno di Confcommercio sulle riaperture: “Normalità significa – ha detto il presidente – innanzitutto poter lavorare, poter riaprire. Questo stiamo chiedendo al Governo e alle istituzioni, con proposte puntuali nelle misure di sostegno e di messa in sicurezza, con un lavoro assiduo sui provvedimenti governativi e in Parlamento”. “Questa – ha detto Lamorgese – è un’occasione importante di riflessione su temi essenziali per rilanciare il tessuto produttivo. E anche le aperture dei prossimi giorni possono rappresentare un volano per il rilancio delle imprese”. Lamorgese ha confermato che il covid ha inciso sulla crescita di fenomeni come l’usura. “E’ necessario da parte di tutti – ha concluso il ministro – impegnarsi per combattere questo fenomeno. La denuncia è un elemento molto importante”.