Le ultime novità sulle indagini dei dati covid alterati in Sicilia

Il gip del tribunale di Palermo Cristina Lo Bue, che si occupa dei dati “taroccati” della pandemia in Sicilia, ha rimesso in libertà Maria Letizia Di Liberti, ex dirigente del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologo, e il funzionario regionale Salvatore Cusimano, ma ha ordinato la sospensione per entrambi dai pubblici uffici per un anno, mentre l’ex assessore Ruggero Razza resta indagato. Il giudizio che si legge dell’ordinanza del magistrato è lapidario: “A prescindere dalla reale finalizzazione delle continue falsificazioni sui dati rispetto al raggiungimento di specifici obiettivi di carattere politico ed economico», scrive il giudice, l’indagine svela «uno scenario desolante in cui con assoluta superficialità e con una approssimazione, ben lontana dagli standard di professionalità richiesti per l’elaborazione di dati corretti e di qualità, venivano gestiti dati tanto significativi per il monitoraggio della pandemia».Scrive ancora la gip: “Non appaiono giustificabili le scelte di quotidiani aggiustamenti dei dati aggregati da parte degli odierni indagati, raccolti ed elaborati con tecniche e modalità rudimentali, che non consentivano il rispetto del parametro della correttezza e della qualità del dato, finendo per dar luogo a dati infedeli. E, infatti, emerge chiaramente dalle intercettazioni – prosegue – che molti dati non venivano trasmessi quotidianamente e finivano, per un tempo indeterminato, in una ‘zona grigia’ da cui attingere per effettuare scostamenti al rialzo o al ribasso, finendo per falsare il dato”.

Dalle indagini dunque viene fuori che “analizzando le caratteristiche di tali falsificazioni, dalle intercettazioni è agevole notare che tendenzialmente esse venivano effettuate in modo da far risultare – questo è scritto nell’ordinanza – un numero di tamponi superiore rispetto a quello reale, cercando di garantire una proporzione bassa del numero dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati”.