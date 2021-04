3 giorni di vaccinazioni a tappeto anche senza prenotazione

Tre giorni di vaccinazioni a tappeto negli hub siciliani, tra cui i 3 ragusani: venerdì, sabato e domenica, dalle 8 alle 22, si potranno vaccinare senza prenotazione tutti i cittadini nel target AstraZeneca (a partire dai 60 anni di età). Dice il presidente della Regione Nello Musumeci: “Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca. Non possiamo fare prevalere i timori, dimenticando il valore strategico della vaccinazione”. In Sicilia ci sono 100.000 dosi “parcheggiate” perché le prenotazioni non sono cresciute ed anzi si sono registrate tante cancellazioni a causa delle incertezze sul vaccino anglo-svedese, per cui la Regione intende accelerare al massimo per coprire la fascia della popolazione più esposta al contagio.