Incendio a Vendicari, il sindaco: “Dichiarazione di guerra”

“Ho seguito passo dopo passo le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato mercoledì pomeriggio nell’Oasi Naturale di Vendicari e siamo tutt’ora in contatto con il Corpo Forestale e l’Azienda Forestale Demaniale per la ricognizione dei danni. Oltre al canneto, l’Oasi risulta comunque fortunatamente indenne, fermo restando l’approfondimento dei danni provocati alle speci e animali”. Sono in qualche modo rassicuranti le dichiarazioni del sindaco di Noto Corrado Bonfanti, che, però, passa al contrattacco. “Adesso è tempo che tutte le forze in campo, politiche, dell’ordine e associazioni di volontariato, facciamo squadra – perchè non è una causalità l’incendio, ma una vera e propria dichiarazione di guerra su cui nessuno può tirarsi indietro”.

L’incendio è scoppiato tra il Pantano Piccolo e il Pantano Grande di Vendicari, in piena Riserva Naturale. Sono intervenute 2 squadre dei Vigili del Fuoco, il mezzo antincendio del Corpo Forestale e le squadre della Protezione Civile di Noto, Canicattini e Siracusa. L’incendio, che ha mandato in fiamme alcuni chilometri quadrati di canneto nella striscia costiera tra Vendicari e Calamosche, è stato domato in circa 6 ore.