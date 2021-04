La Pasqua del covid costa 200 milioni di mancati introiti

Il lungo fine settimana pasquale costa 200 milioni di euro di mancati introiti. E’ la perdita secca che brucia i conti delle aziende turistiche, ristorazione compresa. Circa il 90 per cento degli alberghi, soprattutto quelli di fascia alta sono rimasti chiusi e sbarrate sono anche le porte degli agriturismi che in Sicilia negli ultimi anni avevano assicurato presenze consistenti. Secondo Coldiretti Sicilia, gli oltre 750 agriturismi dell’Isola dovranno fare i conti con un crollo del fatturato in media superiore al 60%. Eppure, ha sottolineato Terranostra (l’associazione del comparto di Coldiretti Sicilia), «gli agriturismi si trovano in zone isolate, in strutture familiari, con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto». Di stranieri neanche a parlarne: forse, come tutti gli altri turisti, arriveranno d’estate.

A Pasqua, gli ingressi nell’Isola sono per lo più quelli dei siciliani che studiano o lavorano fuori ma che hanno mantenuto residenza o domicilio. La conferma è nei dati sul traffico passeggeri diffusi dagli aeroporti siciliani: sono oltre 50 mila i viaggiatori già arrivati negli scali di Palermo, Catania e Comiso. Il maggior numero di passeggeri transiterà a Fontanarossa, dove la Sac ha calcolato 34.185 persone in arrivo e 32.035 in partenza. Di questi, i passeggeri nazionali saranno 59.920 (31.000 in arrivo e 28.920 in partenza); mentre quelli internazionali saranno 6.300 (3.200 in arrivo e 3.100 in partenza).

Impossibile il confronto con il 2020: in pieno lockdown, il periodo delle festività pasquali dello scorso anno aveva fatto registrare appena 19 voli nazionali – contro i 269 di quest’anno – e non aveva visto operare alcun volo internazionale. Il paragone con il 2019, invece, restituisce un quadro completamente diverso: due anni fa, i passeggeri nazionali (sempre nel periodo compreso tra il mercoledì prima di Pasqua e il giorno dopo Pasquetta) erano stati 133.828. Il calo della Pasqua 2021 rispetto all’ultimo anno pre-pandemia è dunque del 55% per quanto riguarda il comparto nazionale e del 92% per quello internazionale.