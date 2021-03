Sarebbero 140 i decessi per covid mai comunicati in Sicilia

Sarebbero 140 i decessi per covid in Sicilia mai comunicati: il dato emerge dall’inchiesta sui dati alterati che ha travolto la sanità siciliana. Si tratta di soggetti deceduti presso il proprio domicilio o abitazione o nei pronto soccorso. Da appurare se alla fine tutti i 140 morti sono stati inseriti nell’elenco. E poi c’è il numero dei tamponi, nel dato sul rapporto fra test e positivi occorreva far scendere il tasso di positività e così l’8 novembre scorso a fronte dei 5.000 tamponi eseguiti ne sarebbero stati aggiunti altri 2.000 fittizi. Una pratica che sarebbe stata ripetuta altre volte.