Il Sabato Santo in parrocchia non solo per la Pasqua, ma anche per vaccinarsi dal covid

Sabato santo in parrocchia non solo per la Pasqua ma per vaccinarsi. In Sicilia, dove sono state sospese tutte le manifestazioni religiose esterne, sarà un sabato santo fuori dalla norma. In 500 parrocchie di tutta l’isola saranno vaccinate 100 persone per un totale di 50 mila tra i 69 ed 79 grazie alla somministrazione dosi di Astrazeneca. L’accordo è stato raggiunto con la Conferenza episcopale siciliana, guidata dall’arcivescovo di Catania Mons. Cristina.

L’accordo è stato voluto dal presidente della Regione Nello Musumeci che dice: “”L’accordo con le diocesi per i vaccini nelle parrocchie è morale, etico, è un atto di fede e di speranza Questo può consentirci di raggiungere fasce che altrimenti dovrebbero fare la prenotazione nei nove hub vaccinali dei capoluoghi di provincia dell’isola” Musumeci non si ferma qui ed annuncia: “Dopo le parrocchie andremo anche al mare, siamo pronti a fare le vaccinazioni anche negli stabilimenti balneari, naturalmente d’intesa con la federazione interessata ed il consenso dei titolari. Ma lo possiamo fare appena avremo i vaccini. Non ci dobbiamo mai fermare, neppure in estate”.

L’elenco delle parrocchie presso le quali ci si potrà vaccinare sarà reso noto nei prossimi giorni ed entro mercoledì prossimo le diocesi dovranno comunicare l’elenco delle persone da vaccinare al dipartimento regionale. Nella diocesi di Noto le parrocchie che hanno aderito al piano vaccini sono 22 mentre Ragusa sta ancora stilando l’elenco.