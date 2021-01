Musumeci vuole la Sicilia tutta rossa: se non arriverà il nulla osta da Roma farà da solo

Il presidente della Regione vuole la Sicilia zona rossa perchè i numeri della pandemia covid nell’isola sfiorano pericolosamente il dramma. A spaventare non è solo il tasso di positività più alto d’Italia e ben sopra la media nazionale, ma anche i ricoveri che crescono ancora e i decessi, ormai stabilmente sopra i 30 al giorno. Per questo la zona rossa in tutta la regione è ormai certa. E la annuncia il presidente Nello Musumeci: “Alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la zona rossa in Sicilia. L’istanza sarà valutata nella cabina di regia convocata per le prossime ore a Roma e, ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta, prudenzialmente procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le zone rosse in tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio, come peraltro richiesto da numerosi sindaci”.

In Sicilia sono già dieci le città “rosse” ma la chiusura, come accennato, è invocata da numerosi sindaci alla luce della crescita dei contagi che sta mettendo sottopressione gli ospedali. Musumeci prevede di istituire la zona rossa per 2 settimane in modo da tamponare l’emergenza e sperare in una riduzione della circolazione del virus. Ritornare alla zona rossa vuol dire chiusura dei negozi, limitazioni negli spostamenti e chiusura delle scuole, comprese elementari e medie. Ragusa potrebbe evitare la zona rossa in base ai numeri ma il rischio di chiudere esiste perché alcuni sindaci, sulla scia di Leoluca Orlando, premono. Con un rapporto positivi e tamponi del 17,4 % che resta il più alto d’Italia la Sicilia rischia sul serio.

E non si esclude che, allo stato, nonostante lo screening chiesto alle scuole, lo stop venga prorogato anche per le elementari e le medie: “Dobbiamo evitare che rimandare misure inevitabili ci costringa a restare chiusi quando il resto d’Italia riaprirà – aggiunge Musumeci – confidiamo nei ristori più volte sollecitati assieme ad altri presidenti di Regione al governo centrale e, soprattutto, nel comportamento rispettoso da parte dei cittadini. Una minoranza non deve condizionare la vita sociale ed economica della nostra comunità”.

Il governo nazionale nel frattempo ha annunciato l’introduzione della zona bianca, attualmente un miraggio per tutte le regioni, ma definita dal ministro della Salute Roberto Speranza un “segnale per il futuro”. I “requisiti” per entrare nella zona bianca sono rigidi: 3 settimane di fila con un’incidenza sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti, Rt sotto l’1 e rischio basso.

Con il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio saranno riscritte anche le soglie per l’ingresso nelle fasce: si va in zona arancione con RT 1 o con un rischio complessivo alto, si va in zona rossa con Rt 1.25. Saranno confermate anche alcune delle misure adottate durante le feste di Natale, come il divieto di spostamento tra le regioni anche gialle, con le deroghe già previste e il limite di due persone per andare a trovare a casa parenti o amici una volta al giorno. Verrà prorogato lo stato d’emergenza fino al 30 aprile. Le misure serviranno a limitare la terza ondata e ad assicura il regolare svolgimento della campagna di vaccinazione.