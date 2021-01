Sicilia in testa per incremento contagi covid in una settimana

La Sicilia nell’ultima settimana ha avuto il maggior incremento dei nuovi casi covid rispetto a quasi tutte le altre regioni italiane. È il dato che emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe riferito al periodo fra il 29 dicembre 2020 e il 5 gennaio 2021. Un aumento del 9% rispetto alla settimana precedente, peggio in termini percentuali ha fatto solo il Veneto (9,8%). E anche il resto della Penisola non è messa meglio, se si guarda agli altri indicatori: 3.300 decessi (+3,6%); la terapia intensiva fa registrare un +20 (+0,8%); 114.132 i nuovi casi (+26,7%); i pazienti attualmente positivi sono 433 in più rispetto alla settimana precedente (+0,1%). Diminuisce soltanto il numero dei ricoverati con sintomi: -267 (-1,1%).