Zona rossa a Capodanno: controlli serrati su strade e social

Controlli severi e pugno duro contro i trasgressori delle regole a Capodanno. Le forze dell’ordine sono impegnate in controlli più serrati, in particolare sulle auto con più di 2 passeggeri: in campo a livello nazionale ci sono circa 70.000 uomini. Per gli spostamenti consentiti serve l’autocertificazione. Controlli non solo sulle strade, ma anche sui social, per stroncare sul nascere l’organizzazione di feste con pericolosi assembramenti. Decisioni che viaggiano sul filo del rasoio della violazione della privacy, anche perchè non sono state rese note le modalità e i criteri con cui questi controlli saranno attuati. In tempi di covid, insomma, succede anche questo.