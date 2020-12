Covid: la Sicilia di nuovo vicina ai 1.000 casi giornalieri, in aumento anche i ricoveri

La Sicilia torna vicina alla pericolosa soglia dei 1.000 casi giornalieri di covid: sono 995 quelli registrati nelle ultime ore sull’isola. I tamponi processati sono 8.807, il tasso di positività si mantiene pressoché stabile (11,2%). Le vittime sono 26. Negli ospedali ancora in aumento dei ricoveri: sono 1.093 i pazienti ricoverati in regime ordinario, mentre calano i pazienti in terapia intensiva che ora sono 169. La distribuzione nelle province vede Catania con 185 nuovi positivi, Palermo 225, Messina 287, Ragusa 33, Trapani 105, Siracusa 42, Caltanissetta 57, Agrigento 26, Enna 35.

La distribuzione nelle province vede Catania 117 (per un totale di 26.824), Palermo 187 (24.835), Messina 112 (10.059), Ragusa 33 (6.771), Trapani 3 (5.762), Siracusa 56 (5.283), Caltanissetta 89 (3.760), Agrigento 4 (3.755), Enna 49 (3.217). Attualmente nei reparti di malattie infettive e di pneumologie ci sono 1.064 ricoverati con sintomi. Per gli esperti è l’effetto dell’allentamento delle misure restrittive perché considerando i tempi di incubazione del virus i numeri attuali sono il risultato di quanto avvenuto quando la Sicilia da zona arancione è passata a gialla. Gli esperti sperano ora molto nelle misure restrittive entrate in vigore a Natale, zona rossa compresa, per vedere il calo dei numeri dei positivi. Ma la vera scommessa è il vaccino, che tuttavia, non può essere risolutivo nel breve periodo e certamente fino a primavera almeno. Il presidente Nello Musumeci punta a vaccinare il 90 per cento dei siciliani entro settembre ma peri prossimi 6 mesi almeno bisogna fare i conti con gli effetti persistenti della pandemia. Il piano vaccini prevede in questa prima fase 141.084 persone vaccinate, a fine febbraio si partirà con gli over 80 che sono in tutto 350.000.