Bonus matrimonio: 1.319 coppie in graduatoria per 3 milioni e mezzo

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Dire, è pronta la graduatoria degli aventi diritto al bonus matrimonio in Sicilia. Un totale di 1.319 coppie a cui andranno complessivamente i 3,5 milioni di euro stanziati dal governo Musumeci sulla misura proposta dagli assessori alla Famiglia Antonio Scavone, e all’Economia Gaetano Armao. Il beneficio prevede un contributo del 20% delle spese sostenute fino ad un massimo di 3.000 euro per singolo evento per i matrimoni svolti sul territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 settembre 2020 e il 31 luglio 2021. Uno dei due nubendi deve essere residente in Sicilia da almeno un anno alla data del 15 settembre 2020, mentre l’Isee cumulato dei due nuclei familiari dei futuri sposi (e della coppia stessa laddove costituisca nucleo familiare a sé stante) non deve aver superato i 30.000 euro.

L’assessore Scavone ha comunicato che l’ultima coppia in graduatoria ha presentato istanza lo scorso 9 dicembre, anticipando che, visto il successo ottenuto da questa misura, si sta lavorando per riproporre il bando anche per il prossimo anno. Secondo l’assessore Armao, il bonus dovrebbe garantire una ripresa del fatturato delle imprese del settore, particolarmente colpito dal Covid. Il contributo fornito dalla regione, si stima, dovrebbe sviluppare un fatturato complessivo di circa 40-50 milioni di euro, permettendo anche un recupero dell’investimento effettuato dovuto all’incremento degli introiti erariali.