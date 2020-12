Al via dal 2 gennaio e per 60 giorni i saldi invernali in Sicilia. Tutto stravolto dal covid

Sabato 2 gennaio 2021 partiranno i saldi invernali in Sicilia. Lo ha annunciato la Federazione Moda italiana – Confcommercio. Insieme alla nostra regione, i saldi inizieranno anche in Basilicata, Campania, Molise e Valle d’Aosta. A seguire, l’Abruzzo la cui data di inizio è il 4 gennaio e il giorno successivo, il 5 gennaio, Piemonte ed Umbria. In seguito alle nuove misure restrittive di cui al Decreto Natale alcune Regioni hanno deciso di posticipare la data di avvio al 7 gennaio 2021.

Come già è avvenuto con i saldi estivi, le regioni stanno assumendo decisioni diverse in merito alla data di avvio di sconti e vendite promozionali nei negozi a causa del delicato e complesso momento che sta attraversando il settore moda nella stagione invernale 2020. Non sono da sottovalutare, infatti, le molte restrizioni alle attività economiche e l’impossibilità degli spostamenti per motivi di shopping da una regione all’altra. Motivazioni che contribuiscono a delibere regionali differenti per rispondere alle specifiche esigenze territoriali.

Va detto che le disposizioni del decreto Natale che prevedono l’applicazione della zona rossa o arancione nazionale a seconda dei giorni, potrebbe far slittare la partenza effettiva a lunedì 4 gennaio visto che il 2 e il 3 gennaio i negozi fisici dovranno forzatamente restare chiusi. Inoltre, potrebbero verificarsi ulteriori slittamenti in relazione all’evolversi della situazione epidemica. I saldi in Sicilia dovrebbero durare 60 giorni, terminando, salvo imprevisti, ai primi di marzo.