In Sicilia c’è bisogno di 247 tra anestesisti e rianimatori. Il bando sulla Gazzetta Ufficiale

Mentre nei reparti covid di tutta Italia mancano anestesisti e rianimatori, la Regione Siciliana ha varato il testo per un nuovo bando che verrà diramato nella prossima gazzetta ufficiale per la ricerca di 247 camici bianchi. La selezione indetta dal Policlinico di Palermo andrà a ricoprire i posti vacanti nei reparti di Terapia intensiva di tutta la Regione. L’intento sembra essere quello di assumere gli specializzandi del quarto e quinto anno a tempo determinato (si stima in un potenziale di 130 partecipanti) per poi alla fine della specializzazione convertire a tempo indeterminato il contratto.

Un modo per non creare nuovi cervelli in fuga ma “blindare” da subito i futuri specialisti siciliani negli ospedali della propria regione ed anche di mettere finalmente in regola i precari, che si calcola siano una cinquantina in tutto il territorio siciliano, con un contratto a tempo indeterminato. Il bando, che a breve verrà pubblicato sul sito del Policlinico di Palermo, dovrebbe anche consentire un più agevole rientro di chi si è già specializzato sull’isola: a causa del turn-over bloccato oramai da oltre 10 anni, in molti sono stati costretti a cercare lavoro fuori regione.

Inoltre, grazie ai fondi del governo nazionale per le terapie intensive e sub-intensive, il Civico ed il Cervello di Palermo hanno avviato i primi quattro cantieri per la realizzazione di 300 nuovi posti letto in 40 reparti in costruzione. Si stima che i primi saranno pronti entro la primavera e che per allora verrà avviato un nuovo reclutamento di anestesisti e rianimatori.