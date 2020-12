Anziano creduto morto per covid era invece vivo e vegeto

Un anziano viene creduto morto di covid, ma quando arriva il carro funebre chiamato dai familiari l’uomo è invece vivo: è una storia paradossale scaturita da un banale scambio di persona quella accaduta nell’Agrigentino e raccontata da BlogSicilia. Protagonista suo malgrado un anziano ricoverato dopo essere risultato positivo al covid. Dall’ospedale, dopo qualche tempo, la drammatica chiamata che avvisa la famiglia che il loro congiunto è deceduto, ma in realtà l’uomo era decisamente vivo, come accertato dal personale del carro funebre mandato in ospedale dalla famiglia per prelevare il corpo. In buona sostanza, dunque, dall’ospedale avevano chiamato la famiglia sbagliata, che, accertata la dinamica dei fatti, ha tirato un grosso sospiro di sollievo.