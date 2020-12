La manta di Natale: l’esemplare gigante di 400 chili finirà in una teca a scopo didattico

La manta gigante ritrovata morta nel porticciolo palermitano e le cui foto spopolano sul web è stata portata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, che, in attesa di una necroscopia completa, ha effettuato i prelievi per l’identificazione della specie e i tamponi dalle apertura naturali. L’esemplare pesa circa 400 chili, è lungo 378 centimetri e largo 330 centimetri. Si sta ipotizzando di poterla tassidermizzare o di metterla in una teca con un liquido per la conservazione e di utilizzarla a scopo didattico-divulgativo.

Il diavolo di mare o manta mediterranea nome scientifico Mobula mobular è un pesce cartilagineo diffuso nel Mar Mediterraneo e nell’Atlantico orientale, al largo delle coste dell’Irlanda fino alle acque meridionali del Portogallo, isole Canarie e Azzorre comprese.