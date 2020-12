4 milioni per la Rosolini Pachino. Lavori sulla Palazzolo Giarratana

“E’ stato pubblicato, dall’assessorato regionale delle Infrastrutture, il progetto della strada provinciale 26 Rosolini Pachino, predisposto dal dipartimento regionale tecnico Ufficio del genio civile di Siracusa, per l’approvazione degli enti di competenza”. Lo dichiara il deputato regionale di Fratelli d’Italia Rossana Cannata, che precisa: “Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tutto il tratto stradale lungo 14 chilometri, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con la Sp 56 Bimmisca Agliastro”.

“Ammonta a 4.105.000 euro l’importo complessivo dei lavori – ancora la parlamentare regionale – che sono stati inseriti in accordo quadro, riducendo notevolmente i tempi di aggiudicazione rispetto alla normale procedura di gara secondo il codice degli appalti. Una arteria di cui mi sono occupata sin dal mio insediamento interessandomi al suo inserimento nella riprogrammazione degli interventi sulla viabilità provinciale e seguendo l’iter del progetto in sinergia con l’assessorato regionale delle Infrastrutture”.

“Ma buone notizie arrivano anche per la Sp 23 Palazzolo Giarratana per cui – continua la vicepresidente della commissione Antimafia – nella riprogrammazione dei fondi Poc è stato aggiunto un milione di euro in modo da garantire la completezza dell’opera”. L’on. Rossana Cannata conclude: “Ancora una volta con i fatti rivolgiamo l’attenzione al territorio siracusano e, in particolar modo, alla viabilità che necessita di interventi per garantire maggiore sicurezza ai cittadini”.