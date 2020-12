Trasferimento di 1,3 miliardi di euro da Roma alla Sicilia

Il regalo di Natale per Palermo arriva da Roma. Lo Stato ha infatti autorizzato il trasferimento di 1,3 miliardi a favore della Regione. Si tratta della “riprogrammazione” dei fondi europei, destinati a fronteggiare l’emergenza covid in aggiunta alle misure statali. Le risorse si traducono in taglio delle tasse comunali, in iuti alle imprese, nel sostegno ai lavoratori stagionali e negli investimenti per scuola e sanità. La ripartizione dei soldi e le priorità finanziate prevedono dunque 270 milioni per l’emergenza sanitaria (acquisto di apparecchiature e materiali medici, rafforzamento dei presidi territoriali per la salute) e la distribuzione delle spese sostenute dalle strutture nazionali (Protezione civile, Consip, Struttura commissariale); 60 milioni per l’istruzione e la formazione finalizzati al rafforzamento delle strutture scolastiche, in particolare per il superamento del divario digitale; 555,5 milioni per le attività economiche, rafforzando la dotazione della sezione regionale del Fondo centrale di garanzia per il sostegno al capitale circolante, alla moratoria dei debiti delle imprese e per la concessione di prestiti a lungo termine a tassi agevolati e/o a fondo perduto; 280 milioni per il lavoro a sostegno dei redditi dei lavoratori a tempo determinato con carattere di stagionalità, dei lavoratori dipendenti del settore privato e per la conciliazione tra lavoro, formazione e cura dei minori; 30 milioni per il sociale destinati ad aiuti alimentari soprattutto per i Comuni di piccole e medie dimensioni, cura delle persone in condizioni di fragilità e sostegno alle fasce deboli tramite il terzo settore.

L’accordo riprogramma anche 1.365,8 milioni di risorse della Regione, dando copertura per 744 milioni agli interventi precedentemente inseriti nella programmazione europea e spostati per concentrare le risorse sugli interventi emergenziali. Altri 590 milioni vanno agli interventi a favore di imprese, lavoratori, cittadini e soprattutto comuni per contrastare l’emergenza economica e sociale legata alla pandemia. Ai comuni vanno anche 267 milioni del fondo perequativo ed altri 115 milioni di supporto agli investimenti dei Comuni attraverso il sostegno alle rate dei mutui. Il ministro Provenzano ha chiesto «l’impegno da parte della Regione a garantire la ripresa dell’attività di investimenti, in particolare negli enti locali. Grazie a questo accordo, contribuiamo salvare la programmazione dei fondi strutturali attraverso questo impegno per l’emergenza”.