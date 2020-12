Domenica i primi 500 siciliani saranno sottoposti a vaccino anti covid

E’ scattato in Sicilia il conto alla rovescia per i primi vaccini. Domenica, infatti, i primi 500 siciliani saranno sottoposti al vaccino anti covid. Serviranno almeno 7 mesi per completare l’operazione vaccino che vorranno volontariamente sottoporsi al vaccino. Le prime 500 dosi saranno portate al “Civico” di Palermo e saranno somministrate ad una rappresentanza di tutti i reparti del nosocomio palermitano impegnati in prima linea. Saranno una decina di operatori per reparto. In Sicilia saranno utilizzati 345 vaccinatori tra medici ed infermieri dislocati su 36 strutture ospedaliere. La platea di coloro che saranno sottoposti a vaccino in questa prima fase è di 129.000 persone. I vaccini sono destinati a medici, infermieri ed operatori delle residenze sanitarie assistite. Dopo 19 giorni le stesse persone riceveranno la seconda dose per chiudere il protocollo previsto. Oltre alle dosi della Pfizer l’assessore alla Sanità Ruggero Razza punta sull’accordo con AstraZeneca, il cui vaccino è più facilmente gestibile visto che si può conservare a temperature più elevate e può essere trasportato più facilmente.