Maltempo e gelo sotto le feste, ma tanto si sta a casa per il covid

Maltempo e gelo sono in agguato sotto le feste, ma la circostanza assume una importanza molto relativa, dal momento che in ogni caso si deve stare a casa, limitando al minimo gli spostamenti, come stabilito dalle regole del nuovo decreto di Natale del governo nazionale. La fase di relativa quiete meteorologica di questi giorni sta per concludersi e a Natale transiterà un primo deciso fronte freddo dal Nord Europa, con rovesci e temporali. Da segnalare inoltre il vento, che soffierà piuttosto forte, con raffiche superiori anche ai 70-80km/h, come evidenziato da 3bmeteo.com.