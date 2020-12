18 colombe in volo per l’arrivo dei pescatori liberati in Libia

Diciotto colombe sono state fatte librare in volo sulla banchina del porto di Mazara del Vallo. Diciotto come il numero dei pescatori approdati domenica mattina in terra siciliana, sotto la pioggia, dopo 57 ore di traversata e 108 giorni di prigionia. Gli uccelli sono stati portati dentro una cesta con un nastro tricolore e alle 10.50 hanno spiccato il volo. I pescatori sulle 2 imbarcazioni attraccate in banchina a Mazara del Vallo sono usciti sul ponte per salutare. I parenti e altri pescatori li hanno accolti mandando baci con la mano da terra. Sulla banchina del porto di Mazara anche 3 grappoli di palloncini che riproducono i colori della bandiera italiana

Sono risultati tutti negativi i 18 tamponi per il covid fatti sui pescatori rientrati a Mazara del Vallo. I marittimi sono scesi dalle imbarcazioni per eseguire il test anti covid nel gazebo allestito dalla Usca dell’Asp di Trapani. Contestualmente ai tamponi rapidi sono stati eseguiti anche quelli molecolari il cui risultato sarà noto non prima di sei ore.