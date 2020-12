Tra poco disponibili in Sicilia 129.000 dosi di vaccino anti covid della Pfizer. Pre adesioni

La Sicilia guarda già al vaccino. Da fine mese o al massimo nella prima settimana del nuovo anno saranno disponibili le 129.000 dosi della Pfizer. La risposta è già positiva. Sono oltre 8.500 in 24 ore le pre adesioni arrivate sul portale regionale dedicato alla campagna vaccinale. I primi saranno personale sanitario e gli anziani ospiti delle Rsa. L’assessore alla Salute Ruggero Razza ha lanciato un appello perché ci sia una adesione massima. Dice Razza: “E’ importante che gli operatori sanitari aderiscano in massa per rassicurare anche gli altri cittadini sull’utilità del vaccino. Il Nursind, sindacato degli infermieri con 5.000 iscritti su 20.000 infermieri, auspica che tutti aderiscano pur ribandendo che il vaccino è solo su base volontaria per l’obbligo è incostituzionale.

Dice ancora il sindacato: “Alcuni hanno paura di reazioni avverse, però i benefici sono superiori ai rischi”. Sul fronte della battaglia anti Covid il report della cabina di regia ministeriale indica la Sicilia tra le regioni con il più basso tasso d’incidenza di casi; sono 1.599 ogni 100 mila abitanti. La Sicilia si piazza al terzo posto dopo Sardegna e Calabria anche se l’indice Rt nell’ultima settimana è lievemente aumentato passando da 0.68 a 0.72. Nella sala operativa dell’assessorato alla Sanità c’è tuttavia preoccupazione per l’impatto del fine settimana sulla diffusione del virus visto che strade, locali e luoghi di ritrovo sono tornate ad affollarsi.

TEMPI E MODALITA’ PER IL VACCINO ANTI COVID

Definite le modalità di pre-adesione del personale sanitario e il target di popolazione da sottoporre al vaccino anti covid. L’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza ha illustrato alcuni dettagli della prima fase della campagna che partirà il prossimo gennaio. «Sarà una sfida importante – ha detto Razza – e auspico che ci sia la più larga adesione da parte del personale sanitario. La loro partecipazione è fondamentale per far si che alla popolazione arrivi il messaggio che vaccinarsi è utile per battere il virus».

Dalle prossime ore, infatti, sul portale siciliacoronavirus.it sarà operativa una sezione dedicata alle preadesioni alla vaccinazione da parte del personale sanitario”. Razza ha spiegato che in base alle priorità stabilite dal piano nazionale del ministero della Salute per la Fase 1 della campagna (da gennaio a marzo 2021) è stato definito il target di popolazione da vaccinare, pari a 141.084 unità. Si tratta di professionisti della sanità e di tutto il personale che opera in ambito ospedaliero, di ospiti e personale delle Rsa. All’inizio della campagna, la Sicilia riceverà il 90% delle dosi necessarie.

Il target è così suddiviso: 79.385 professionisti della sanità e personale che opera in ambito ospedaliero; 21.551 ospiti e 10.463 operatori delle 1.465 Rsa censite; 8.600 operatori della sanità privata; 3.092 operatori del 118; 4.721 medici di base e pediatri; 1.455 collaboratori dei medici di base e dei pediatri; 2.956 operatori Medicina emergenza territoriale); 4.527 unità di personale assunto per l’emergenza covid; 800 studenti dei corsi di medicina generale; 3.534 specializzandi.

Sono invece una trentina i punti di stoccaggio per le dosi del vaccino, facendo della Sicilia la seconda regione del Paese per punti di stoccaggio. Intanto prosegue anche l’iniziativa della Regione dedicata al contenimento del contagio durante le festività, caratterizzate da una elevata mobilità di cittadini. Razza ha poi informato sui controlli presso di punti di arrivo per le festività natalizie. «Sulla piattaforma dedicata – ha detto l’assessore Razza – ad oggi sono oltre 39.000 le persone che si sono registrate. All’aeroporto di Palermo sono stati effettuati 2.953 tamponi antigenici (6 casi di positività rilevati), all’aeroporto di Catania 3.871 tamponi (10 positivi), a Messina, dove si eseguono solo i test per chi è diretto in città o in provincia, 1.355 test (23 positivi). Le persone che, invece, hanno dichiarato di aver fatto il tampone molecolare preventivo prima di rientrare sono circa il 7% di quelle registrate.

LE DOSI DI VACCINO ANTI COVID IN ARRIVO DOPO CAPODANNO IN 33 OSPEDALI SICILIANI

Sarà il “regalo” per il nuovo anno. Subito dopo Capodanno arriveranno nei 33 ospedali siciliani designati le prime dosi del vaccino anti covid. E’ ormai ufficiale e l’assessorato alla Salute è pronto ad accogliere la dote dei vaccini assegnati alla Sicilia che nella prima fase basteranno per vaccinare 129.047 mila persone, ovvero il 2,6 percento della popolazione. Ognuno riceverà 2 dosi, come previsto dal protocollo, la seconda sarà iniettata dopo 19 giorni. Le 129.047 mila persone saranno poco più di mille in più rispetto a quanto annunciato (111 mila persone) anche se non coprono il fabbisogno che era stato chiesto dalla Regione. La Regione ha infatti indicato una platea di 141.000 persone di cui 108 mila operatori sanitari, la cui vaccinazione è prevista in ospedale, e quasi 33.000 anziani ospiti di case di cura e residenze assistite, dove si recherà un team di infermieri e medici.

Il vaccino sarà solo su base volontaria e si stima, comunque, che il 90% aderirà alla campagna. I vaccini saranno smistati negli ospedali designati dal centro di stoccaggio centrale in Campania da dove partiranno alla volta della Sicilia su Tir dotati di celle frigorifero. Da ogni fiala sono ricavabili 5 dosi per cui la procedura di somministrazione deve essere veloce per non abbassare troppo la temperatura con la quale saranno prelevate le dosi dai frigo. Sono 33 le strutture che accoglieranno i vaccini e sono tutte dotate di celle frigorifero in grado di garantire una temperatura di –80 gradi, indicati dalla Pfizer perché le dosi risultato efficaci. Nel Ragusano sono coinvolti gli ospedali di Comiso, Modica, Ragusa, Scicli e Vittoria.