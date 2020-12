17 consorzi formano il Dos per tutelare le produzioni di eccellenza siciliane

Sono 17 i Consorzi delle denominazioni di origine siciliana che hanno costituito il Dos Sicilia. I costituenti, esponenti di varie aree della Sicilia hanno voluto una associazione capace di rappresentare gli interessi delle produzioni di eccellenza siciliane, era avvertita da tempo da tutti i Consorzi, e auspicata a tutti i livelli, europeo ,nazionale e regionale sia in sede politica che tecnica. Interprete di tali esigenze l’Assessore Regionale alla Agricoltura Edy Bandiera, ha aperto un confronto fra tutti i soggetti interessati : Consorzi, Associazioni e Filiere produttive di Qs, per incentivare la costituzione di una Associazione con lo scopo di realizzare un accordo di collaborazione per la valorizzazione e la qualificazione del sistema agricolo e agroalimentare della Sicilia.

Tra i 17 consorzi ci sono quattro eccellenze iblee come la Carota novella di Ispica, il Cioccolato di Modica, il formaggio ragusano e l’Olio Monti iblei. A guidare l’Associazione è Massimo Todaro, docente di Nutrizione e Alimentazione Animale presso il Dipartimento Saaf dell’Università di Palermo, che sarà coadiuvato da 2 vicepresidenti: Salvatore Peluso, quale Presidente del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, e Salvatore Lentinello, presidente del Consorzio Pomodoro di Pachino, e dai consiglieri Sebastiano Tosto in rappresentanza della Qs Rete Ovinicoltori, e Giosuè Catania, presidente del Consorzio Olio Monte Etna .

I primi 2 obiettivi del Dos sono l’aggregazione di produttori , incentivando e finanziando la costituzione dei Consorzi di Tutela per le Denominazioni di Origine Siciliana, per tutti i prodotti Dop e Igp e la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari siciliane di qualità certificate.