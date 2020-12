Vaccini anti covid disponibili nei 33 ospedali siciliani subito dopo Capodanno

Sarà il “regalo” per il nuovo anno. Subito dopo Capodanno arriveranno nei 33 ospedali siciliani designati le prime dosi del vaccino anti covid. E’ ormai ufficiale e l’assessorato alla Salute è pronto ad accogliere la dote dei vaccini assegnati alla Sicilia che nella prima fase basteranno per vaccinare 129.047 mila persone, ovvero il 2,6 percento della popolazione. Ognuno riceverà 2 dosi, come previsto dal protocollo, la seconda sarà iniettata dopo 19 giorni. Le 129.047 mila persone saranno poco più di mille in più rispetto a quanto annunciato (111 mila persone) anche se non coprono il fabbisogno che era stato chiesto dalla Regione. La Regione ha infatti indicato una platea di 141.000 persone di cui 108 mila operatori sanitari, la cui vaccinazione è prevista in ospedale, e quasi 33.000 anziani ospiti di case di cura e residenze assistite, dove si recherà un team di infermieri e medici.

Il vaccino sarà solo su base volontaria e si stima, comunque, che il 90% aderirà alla campagna. I vaccini saranno smistati negli ospedali designati dal centro di stoccaggio centrale in Campania da dove partiranno alla volta della Sicilia su Tir dotati di celle frigorifero. Da ogni fiala sono ricavabili 5 dosi per cui la procedura di somministrazione deve essere veloce per non abbassare troppo la temperatura con la quale saranno prelevate le dosi dai frigo. Sono 33 le strutture che accoglieranno i vaccini e sono tutte dotate di celle frigorifero in grado di garantire una temperatura di –80 gradi, indicati dalla Pfizer perché le dosi risultato efficaci. Nel Ragusano sono coinvolti gli ospedali di Comiso, Modica, Ragusa, Scicli e Vittoria.