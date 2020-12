Già 39.000 gli arrivi per Natale in Sicilia: il covid allenta la presa

Incremento di 872 casi positivi giovedì in Sicilia. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, a Palermo, anticipando i dati odierni. I ricoverati in rianimazione sono scesi a 179 con un decremento di 4 unità e i degenti in malattia infettive sono scesi a 1.131 con un decremento che si accompagna a 97 dimissioni, “che è un numero importante”, ha spiegato Razza. Sono 28 i deceduti di oggi “numero doloroso”, ha sottolineato Razza. Inoltre, 1.300 sono i guariti, un numero significativo perchè il delta tra positivi e guariti segnala una potenziale regressione della curva. In Sicilia ogni 10 mila abitanti ci sono 156.29 infetti. “Siamo tra le regioni italiane con il tasso più basso per incidenza per abitante – ha puntualizzato Razza – o rileviamo in maniera più significativa negli ultimi 7 giorni”.

“La vicenda non è alle nostre spalle – ha spiegato Razza – così non è e così non deve essere percepita dai cittadini. Laddove si percepisce un calo di tensione si vedono effetti dopo 10-15 giorni”. “L’andamento fa ben sperare, anche in vista dei provvedimenti che saranno dati dal presidente delle Regione. In quella sede discuteremo con il governo nazionale delle misure”.

Ad oggi sono quasi a quota 39.000 le registrazioni al sito Siciliacoronavirus, ha detto Razza. “L’estate scorsa in totale sono stati 40.000 – ha aggiunto – e questo ci fa pensare che il grado di adesione sia molto alto. Così come alta è la spontanea presentazione nei drive in realizzati”, ha spiegato l’assessore. “Di questi il 7% dei registrati ha già allegato il tampone effettuato già in sede di registrazione on line”. I controlli interessano ora anche lo scalo di Trapani.