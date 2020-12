In Sicilia attesi tra i 60.000 e gli 80.000 rientri nel periodo natalizio: controlli anti covid in corso

In Sicilia sono attesi tra i 60.000 e gli 80.000 rientri nel periodo natalizio. Il piano di controlli anti Covid presso i punti di arrivo, dagli aeroporti ai porti, è partito e continuerà fino al 7 gennaio così come previsto dall’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Sono stati predisposti 60 punti per effettuare i tamponi per chi arriva in Sicilia ed avere così in tempi rapidi il via libera. Le aree attrezzate sono state predisposte anche nelle vare provincie.

Nel Ragusano sono 8 i drive-in presso i quali chi arriva può effettuare i tamponi rapidi (Ragusa Teatro Tenda, Vittoria Fiera Emaia, Comiso Ospedale, Scicli Mercato Zagarone, Pozzallo Centro anziani, Ispica sede Protezione civile , Modica zona artigianale e Palazzo S. Domenico). La Regione ha mobilitato un migliaio di unità di personale tra medici, infermieri ed amministrativi per fronteggiare la domanda presso i punti di arrivo.

Il piano tende a scongiurare la diffusione del virus da “importazione” proprio nel momento in cui in Sicilia la curva dei contai è in decremento e l’indice Rt è inferiore alla soglia di 1. Per chi arriva e non vuole, o non può, fare il tampone nei posti di controllo, c’è anche la possibilità di recarsi presso un laboratorio autorizzato con l’obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’Asp o, in ultima analisi di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni. In extremis c’è l’ultima opzione: l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all’Asp competente per territorio. Praticamente una quarantena poco compatibile con la voglia di vedere ed incontrare i propri cari a meno di un lungo periodo di permanenza in Sicilia.

I DETTAGLI DEL PIANO STRAORDINARIO DEI CONTROLLI

E’ scattato il piano straordinario dei controlli e dei test covid negli aeroporti siciliani. Lo screening è previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci per prevenire la diffusione del virus e controllare gli arrivi in Sicilia dalle altre regioni per tutto il periodo natalizio. Il piano di intervento è stato messo a punto dal commissario straordinario per l’emergenza, Pino Liberti.

All’aeroporto di Catania, che registra il maggior numero di movimenti tra quelli siciliani, la “Covid area” si trova all’interno del Terminal C, dove sono state allestite circa 20 postazioni per i tamponi che saranno effettuati dall’Asp. Saranno in tutto 80 i medici dedicati agli screening in aeroporto, suddivisi per turni e distribuiti in base ai voli in arrivo. Coloro che decideranno di sottoporsi al tampone presso lo scalo, potranno recarsi nel Terminal C, muniti di carta d’imbarco, seguendo la segnaletica o chiedendo informazioni al personale della protezione civile che sarà presente agli arrivi.

I passeggeri che risulteranno positivi al test antigenico, come previsto dal protocollo sanitario, saranno isolati in un’apposita stanza e sottoposti a tampone molecolare, il cui esito sarà comunicato nel giro di poco tempo. In caso di positività confermata, il passeggero sarà preso in carico dall’Asp. Per eseguire il test in aeroporto non è necessaria alcuna prenotazione, né modulo da compilare. Tutti i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Catania hanno l’obbligo di registrarsi al portale della regione. Ai passeggeri che avranno effettuato il tampone nelle 48 ore precedenti all’arrivo a Catania, basterà mostrare il risultato del test al personale della protezione civile presente agli arrivi.