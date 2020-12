In Sicilia sono attesi 60.000 rientri per Natale e la Regione si organizza contro il covid

In Sicilia si attendono oltre 60.000 rientri per Natale e la Regione si organizza. La stima delle persone che torneranno in Sicilia dal Nord in particolare si basa su quanto avvenuto nel primo lockdown quando 37.000 studenti si registrarono sul portale “Coronavirus Sicilia” oltre a professori,impiegati e lavoratori vari fino a raggiungere quota 60 mila. Per arginare l’esodo natalizio il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, pensano a tamponi rapidi nei porti, aeroporti e stazioni per tutti i passeggeri in arrivo con task force di medici e drive—in aperti fino alle 22 per facilitare i tamponi nelle tre città metropolitane. Uno sforzo complesso che dovrà essere organizzato per tamponare un impatto concentrato in pochissimi giorni con la settimana di Natale che sarà la più calda.

Il timore è che il rientro di massa da regioni dove l’indice dei contagi è ancora alto possa mandare in fumo tutti i sacrifici dei siciliani ed i risultati finora raggiunti con un indice di trasmissibilità al momento sotto la soglia rassicurante di 1. La Regione pensa a dirottare il personale delle Usca negli snodi di transito ed in particolare presso gli aeroporti di Catania, Palermo, Trapani e Comiso e a Villa S. Giovanni. Esclusa comunque la blindatura dei confini regionali ma per chi arriva in Sicilia, a cominciare dal fine settimana di domenica 20, è possibile che i controlli per i tamponi, seppur rapidi, negli aeroporti possano generare lunghe file ed attese per conoscere l’esito dei tamponi effettuati appena scesi dall’aereo. Il rientro in Sicilia dal Nord è tra l’altro avvalorato dal fatto che tutti i voli per la Sicilia sono ormai pieni e le compagnie non hanno trovato di meglio da fare che alzare i prezzi.