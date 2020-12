La Sicilia annaspa sul tracciamento dei positivi al covid

La Sicilia è fanalino di coda in Italia per capacità di tracciamento: in base all’ultimo report della cabina di regia ministeriale, solo per il 63,7% delle persone positive al covid è stata eseguita una regolare indagine epidemiologica per risalire ai contatti stretti. La Sicilia si colloca così all’ultimo posto fra le regioni, dopo Sardegna (67,6%), Liguria (72,7%), Emilia Romagna (73,6%) e Lazio (85,4%). Segno che i dipartimenti di prevenzione delle Asp, cui spetta il compito del contact tracing, non riescono a monitorare il tracciamento.

A 4 positivi su 10 non viene chiesto quali sono le persone con cui sono state a contatto negli ultimi 14 giorni. Il rischio diventa così alto non solo per chi a sua insaputa è stato esposto al contagio ma anche per la tenuta del sistema. Una delle misure capaci di tenere sotto controllo la pandemia nella fase due, infatti, dipende soprattutto da quella di individuare e isolare subito i possibili infetti che possono fare da untori.

Per quasi tutti i 21 parametri ministeriali la Sicilia migliora: per la prima volta il trend dei nuovi casi è in diminuzione, cala il fattore Rt, diminuiscono i focolai, la pressione su terapie intensive e reparti è stabile sotto la soglia critica.