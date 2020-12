Sarà un Natale a “numero chiuso”: ecco tutte le regole del nuovo Dpcm approvato dal governo

Sarà un Natale a “numero chiuso”. Il nuovo Dpcm fissa le regole per gli spostamenti e blinda le regioni dal 21 al 6 gennaio. La Sicilia non potrà essere raggiunta da chi risiede all’estero, a meno di sottoporsi a tampone e conseguente quarantena, o da altre regioni italiane. E’ un tasto molto sensibile per studenti, giovani e famiglie siciliane che risiedono al Nord e che tradizionalmente trascorrono le vacanze natalizie nelle zone di origine. Gli studenti che studiano fuori Sicilia sono quasi 35 mila e a questi bisogna poi aggiungere insegnanti e statali che in buona percentuale si spostano. Chi potrà e vorrà farlo si deve organizzare per raggiungere la Sicilia entro domenica 20 perché dal giorno dopo scatta il blocco. Nello stesso periodo vietato raggiungere anche le seconde case. Se questi sono divieti ci sono poi le “raccomandazioni” per cena e pranzo di Natale ed il cenone di fine anno. Nei ristoranti non si potrà mangiare in questi giorni anche se a Palermo si ragiona per aprire almeno a pranzo.

Altra novità del Natale sono i riti religiosi perchè le funzioni saranno celebrate in orari «compatibili» con il coprifuoco, che è confermato alle 22. La Conferenza Episcopale Italiana assicura che le norme per prevenire i contagi verranno rispettate. I parroci avranno dai loro vescovi l’indicazione di orientare i fedeli nelle diverse celebrazioni che si fanno a Natale. E dunque la questione orari delle messe dovrebbe essere archiviata. «Sarà cura dei Vescovi suggerire ai parroci – si legge nel documento condiviso dai vescovi al termine del Consiglio Permanente – di orientare i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno». Per la «Messa nella notte», così la chiama correttamente la Cei, chiarendo indirettamente che una Messa di mezzanotte semplicemente non esiste, «sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto coprifuoco». Niente balletto degli orari dunque ma tutti a casa entro le 22 e nessuno spostamento tra i comuni per Natale, S. Stefano e Capodanno.