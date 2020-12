Il covid “blocca” anche i malviventi: rapine dimezzate del 60,6%

Rapine in banca più che dimezzate in Sicilia nei primi nove mesi del 2020: 60,6% in meno. Da gennaio a settembre sono stati 13 i colpi messi a segno contro i 33 dello stesso periodo del 2019. I dati sono stati diffusi dall’Ossif, il centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, durante il convegno ‘Banche e Sicurezza 2020’. La diminuzione conferma il trend positivo registrato anche a livello nazionale (-56,4%), dove le rapine allo sportello sono passate da 211 nei primi nove mesi del 2019 a 92 del 2020. Nei primi tre trimestri del 2020 cala anche il cosiddetto indice di rischio, cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli, che è passato da 1,1 a 0,5 a livello nazionale e da 2,8 a 1,4 in Sicilia.