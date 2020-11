Una buona notizia nell’Italia “colorata” dal covid: la Sicilia passa da arancione a gialla

La Sicilia cambia colore: da domenica da arancione passa a gialla. In termini concreti per il cittadino vuol dire meno restrizioni e più libertà di movimento. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato una serie di variazioni nella colorazione delle Regioni sulla base dei dati epidemiologici della pandemia da covid pervenuti e verificati che dicono che negli ospedali siciliani non si registra un sovraccarico oltre la soglia critica del 30% dei posti letto covid occupati per le terapie intensive ed oltre la soglia del 40% per i posti letto Covid occupati in area medica.

Da domenica possono riaprire al pubblico tutto il giorno in modalità tradizionale bar, ristoranti, pasticcerie, fino a oggi chiusi oppure operativi solo per l’asporto o per il servizio a domicilio. Potranno però ospitare clienti solo fino alle 18, mentre potranno fare asporto fino alle 22. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. I cittadini potranno circolare senza bisogno di autocertificazione. Ci si potrà spostare da comune a comune, senza autocertificazione.

Restano in vigore, tuttavia, alcune regole: coprifuoco, dalle 22 alle 5, mezzi pubblici con capienza ridotta della metà, chiusura per musei, cinema e teatri, e anche per i centri commerciali nei festivi e prefestivi (weekend compresi). Per le scuole cambia poco perché la didattica a distanza resterà in vigore dal primo anno delle scuole superiori. Restano sospese le attività di palestre e piscine mentre riaprono i centri sportivi. Cauto sulla nuova classificazione della Sicilia il presidente della Regione Nello Musumeci: “Attenzione – dice – non è un liberi tutti e bisogna mantenere prudenza osservando le regole, in primis quelle del buonsenso”.

La nuova mappa delle regioni muta dunque così: le regioni arancioni sono Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia. Quelle gialle: Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento. Sono rosse: la Provincia autonoma di Bolzano, la Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d’Aosta.