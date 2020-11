Una economia da dopoguerra in Sicilia a causa del covid

Una economia da dopoguerra. Il direttore della sede di Palermo della Banca d’Italia, Pietro Raffa, è crudo. Nella sua relazione Raffa scrive: “In Sicilia la pandemia finora ha bruciato circa l’8% del Pil 2020, «il dato peggiore dal dopoguerra». Il che significa che la nostra economia (già depressa prima del covid) che valeva circa 90 mld di euro l’anno, ha già perso oltre 7 miliardi in 9 mesi. Alle condizioni attuali ci vorranno decenni per recuperarli. Le risorse del “Recovery Fund” che dovessero arrivare alla Sicilia vanno destinate prioritariamente alla risoluzione dei problemi strutturali dell’economia dell’Isola: cioè il gap di infrastrutture, anche digitali, dei servizi della pubblica amministrazione, le cui carenze condizionano lo sviluppo delle imprese, della tutela dei beni artistici, architettonici e ambientali.

Occorre sostenere concretamente una rapida crescita non solo per risollevare l’economia, ma anche per ripagare il debito pubblico che sta lievitando a ritmi notevoli. Molti settori produttivi sono essenziali e non si sono fermati, come l’agricoltura e la chimica, gli unici positivi anche nell’export, mentre altri settori come il terziario hanno perso fino al 70% di fatturato, a fronte del – 23% dell’industria. E siamo un’economia meno aperta al commercio internazionale e, paradossalmente, più protetta da turbolenze».

Il covid ha comunque infettato il nostro sistema debole e ha comunque “ucciso” il 2,5% di occupazione, pari a 34mila posti di lavoro persi; ha ridotto del 40,8% le nuove assunzioni; ha fatto decuplicare le ore di Cig da 7 mln del 2019 a 72 mln quest’anno, che diventano 108 mln aggiungendo Cigs, deroga e Fis; ha bloccato alle frontiere i turisti stranieri (-100% fra aprile e maggio, – 70% ad agosto) con un -60% di presenze totali solo grazie al recuperando estivo di italiani. A contenere la perdita di lavoro sono stati il blocco dei licenziamenti e la Cig, mentre l’aumento della povertà è stato fronteggiato dal Reddito di cittadinanza che ha raggiunto 230 mila famiglie (l’11%) e dal Reddito di emergenza che ne ha intercettato altre 44.500 (il 2,2%). Ma tutto avrà un termine e si teme un forte impatto nel 2021, anche perchè nel primo semestre ci sono state solo 10.024 nuove assunzioni a tempo indeterminato, -5.483 a termine (il precariato è la categoria più colpita), solo 1.401 apprendisti e -1.000 contratti in somministrazione. In prospettiva tutto ciò, se da un lato riduce il numero di chi cerca un lavoro (il 17,5%), dall’altro lato contrae i redditi e genera in imprese e famiglie un clima di incertezza e sfiducia. In quest’ultime questo si traduce anche in un freno ai consumi e in un aumento del risparmio.